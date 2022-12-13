На Елагином острове заметили уральскую неясыть

Обычно эти птицы прилетают в Петербург в поисках пищи. Некоторые особи остаются в городе навсегда.

На Елагином острове появилась уральская неясыть. Пицу заметил петербургский биолог Павел Глазков. Об этом он сообщил в своей группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте".

По словам специалиста, эти птицы прилетают в Северную столицу, чтобы подкрепиться. Некоторые из них круглый год живут в городских парках.

В марте уральская неясыть начинает искать партнера. Биолог предположил, что этот факт указывает на то, что птица прилетела в парк, чтобы продолжить свой род.

Павел Глазков отметил, что совы никогда не делают гнезда. Обычно они селятся в гнездах других птиц или выбирают дупло. Самка насиживает яйца, а самец обеспечивает ее питанием.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)