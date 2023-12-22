На Елагин остров прилетела "Красная Шапочка"

Кормятся чечетки на березе, ольхе или собирают со снега семена сосны и ели.

На Елагин остров в Петербурге прилетела чечетка – "Красная Шапочка". Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем tg-канале 23 января.

Размером птица меньше воробья и снегиря. Красное пятно есть как у самок, так и у самцов, однако вторые отличаются хорошо заметной красно-розовой грудью.

Пернатого назвали именно так неспроста: птица может голосом воспроизводить звуки, похожие на стук чечетки.

Основная масса этих птиц в Петербурге бывают только пролетом, весной и осенью. Размножаются чечетки в тундре, а на зимовку откочевывают на юг России. И только немногие остаются зимовать у нас, в Петербурге. Павел Глазков, биолог

Кормятся чечетки на березе, ольхе или собирают со снега семена сосны и ели. В парках они охотно подъедают семечки.

Ранее на Piter.TV: на Елагин остров прилетели уральские неясыти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков