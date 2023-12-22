Вместе с морозами на Елагин остров прилетели уральские неясыти. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своем tg-канале.
По-другому этих сов именуют как длиннохвостых неясытей. Впервые этот вид описали на Урале, отсюда и основное его название.
Этой зимой в Петербурге одновременно живут четыре таких совы, и Павлу Глазкову удалось их всех повстречать.
Сильные морозы вынуждают сов охотиться даже днем, поэтому сейчас их обнаружить легче, чем в другое время года.
Павел Глазков, биолог
Город на Неве привлекает уральских неясытей возможностью полакомиться мышевидными грызунами – домовой мышью и крысами. Кроме того, совы могут охотиться на белок и серых ворон.
Ранее мы рассказывали о том, что на окраине Петербурга заметили четырех лосей.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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