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На Елагин остров прилетели уральские неясыти
Сегодня, 12:19
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На Елагин остров прилетели уральские неясыти

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Этой зимой в Петербурге одновременно живут четыре таких совы.

Вместе с морозами на Елагин остров прилетели уральские неясыти. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своем tg-канале.

По-другому этих сов именуют как длиннохвостых неясытей. Впервые этот вид описали на Урале, отсюда и основное его название. 

Этой зимой в Петербурге одновременно живут четыре таких совы, и Павлу Глазкову удалось их всех повстречать. 

Сильные морозы вынуждают сов охотиться даже днем, поэтому сейчас их обнаружить легче, чем в другое время года.

Павел Глазков, биолог

Город на Неве привлекает уральских неясытей возможностью полакомиться мышевидными грызунами – домовой мышью и крысами. Кроме того, совы могут охотиться на белок и серых ворон. 

Ранее мы рассказывали о том, что на окраине Петербурга заметили четырех лосей.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков

Теги: елагин остров, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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