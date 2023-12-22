На окраине Петербурга заметили четырех лосей

В первые дни 2024 года видеоловушка фотографа Виктора Павлова засняла стадо из четырех лосей на окраине Петербурга. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем tg-канале 12 января.
Специалист отметил, что именно темный лось является символом этого года по славянскому календарю.
Зимой эти животные сбиваются в стада – для безопасности, поэтому в объектив камеры их попалось сразу четверо.
Павел Глазков, биолог
По данным городского комитета по природопользованию, в Петербурге обитают более 30 лосей.
Ранее на Piter.TV: в Приозерске на реке Вуокса зимуют около 20 лебедей-кликунов.
Видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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