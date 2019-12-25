На Екатерининском соборе в Кингисеппе снова появился крест

Окончательно храм восстановят к Пасхе.

В воскресенье, 5 апреля, на крыше собора Святой Мученицы Екатерины в Кингисеппе снова появился позолоченный крест. Информация об этом появилась на официальном telegram-канале правительства Ленинградской области.

Напомним, что 23 января крест весом почти 300 кг обрушился и смял купол святыни. Место повреждения удалось разобрать за неделю.

Завершение реконструкции ожидается к празднованию Пасхи. В 2020 году праздник пройдёт 19 апреля.

Ранее: священник рассказал, что службы на Благовещение не отменили.

Фото: telegram / lenobladminka