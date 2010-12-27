На Екатерингофском мосту и Российском виадуке частично ограничат движение

Это связано с ремонтом.

Из-за ремонтов на Екатерингофском мосту и Российском виадуке в Петербурге ограничат движение автомобилей и пешеходов. Об этом в пятницу, 2 августа сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На Екатерингофском мосту изменения будут действовать с 3 августа по 3 сентября. Ширину проезжей части сузят до 3,5 метров в каждом направлении. Для пешеходов будут работать информационные щиты с указаниями о безопасном пути.

На Российском виадуке с 3 по 16 августа частично закроют крайние правые полосы, а с 3 по 31 августа так же поступят с внутренними.

Сотрудники комитета попросили петербуржцев учитывать данные изменения при планировании маршрутов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что столкновение на КАД на севере Петербурга услышали жители соседних домов.

Фото: Pixabay