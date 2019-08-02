Столкновение на КАД на севере Петербурга услышали жители соседних домов

Есть пострадавшие.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о серьезной аварии на внутренней стороне КАД в районе Мурино. Она произошла днем 2 августа.

Участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль. По словам автора, удар был такой силы, что его услышали жители домов, которые располагаются напротив.

Очевидцы сообщили, что среди пассажиров были дети. Два ребенка пострадали. Информация об этом уточняется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Лиговском проспекте столкнулись "Газель" и автобус с китайскими туристами.

Видео: vk.com/spb_today