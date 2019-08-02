На Лиговском проспекте столкнулись "Газель" и автобус с китайскими туристами

Другим водителям придется задержаться на подъездах к перекрестку.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о том, что днем 2 августа на пересечении Воздухоплавательной улицы и Лиговского проспекта произошла авария. Из-за нее образовалась пробка.

По словам свидетеля, участниками стали "Газель" и пассажирский автобус, в котором были китайские туристы. О пострадавших не сообщается.

ДТП на перекрестке спровоцировало заторы. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по состоянию на 13 часов средняя скорость движения на этом участке составляет от 7 до 15 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП с автобусом на Ставрополье погибли 5 человек и 18 пострадали.

Видео: vk.com/spb_today