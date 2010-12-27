На улице Ефимова загорелось заброшенное здание

Общая площадь двух очагов огня составила 80 квадратных метра.

В субботу, 10 августа, в Адмиралтейском районе загорелось заброшенное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Как стало известно, пожар случился возле в доме на улице Ефимова, 4. О пожаре очевидцы сообщили дежурному в 16:25. На место выехала бригада из 32 спасателей и 7 единиц спецтехники. Огонь потушили в 05:04.

Информация о пострадавших не поступала. Известно, что в здании горел мусор на первом этаже, площадью 20 квадратных метров. На чердаке горела обстановка в 60 квадратных метров.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"