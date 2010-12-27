На Глухоозерском шоссе мешки с зерном упали на головы двух рабочих

Полиция Петербурга выясняет причины происшествия.

На головы двоих мигрантов в Невском районе упали мешки с зерном. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, инцидент случился днем 10 августа в промзоне на Глухоозерском шоссе, где трудились пострадавшие. Уточняется, что мигранты 30 и 38 лет были задействованы на производстве оптового поставщика сырья для предприятий пищевой промышленности.

В результате случившегося пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У них диагностированы сотрясение мозга, ссадины на лице и переломы носа. У младшего из рабочих зафиксированы травмы позвоночника. Полиция Петербурга выясняет причины происшествия.

Ранее мы писали, что в Петербурге появился стрит-арт, посвященный очередям за финской визой.

Фото: Piter.TV