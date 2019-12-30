На Дворцовой площади появился гигантский ящер от художника Вадима Соловьева

Так художник выступил против уличных предпринимателей, предлагающих фотографии с животными.

Во вторник, 21 января, петербургский художник Вадим Соловьев выступил против уличных предпринимателей, которые предлагают сфотографироваться с животными. Видеоролик опубликован на Instagram-страничке молодого человека.

"Терпеть не могу, когда животных эксплуатируют для заработка на туристах. И, если этот гигантский гм-ящер хотя бы может сожрать своего эксплуататора, то у других зверюх не всегда есть такая возможность", —заявил Соловьев.

Также художник попросил горожан не поощрять такие развлечения и потребовал "свободить гигантских ящериц".

Вадим Соловьев известен созданием необычных коллажей с гигантскими животными. Запись за несколько часов собрала около 5 тысяч просмотров.

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Видео:solovyewadim/instagram