На Дворцовую площадь пришли десятки протестующих

Они продолжают вчерашнюю протестную акцию, которая проходила на Марсовом поле и в центре города.

В Петербурге на Дворцовой площади собрались несколько десятков протестующих. Они устраивают акцию бессрочной забастовки, в рамках которой собираются разбить палаточный лагерь.

Мероприятие, согласно информации протестующих, не связано со вчерашним несогласованным митингом, на котором были задержаны десятки человек. Накануне, 7 октября, участники митинга прошли от Марсова поля через Литейный проспект до площади Восстания. Организаторы сегодняшней акции подчеркнули, что субботний протест не оказался достаточно большим, поэтому они решили организовать собственное мероприятие.

Очевидцы сообщают, что на Дворцовой собралось порядка 50 человек. Рядом с ней стоят несколько автозаков, которые также были замечены в центре города.

Фото: vk.com/ya_u_mamy_buntar

Фото: t.me/dvpl2017