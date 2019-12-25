На Дворцовой площади зажгли главную городскую ель

Вокруг нее поставили 48 маленьких елочек.

Вечером 20 декабря на Дворцовой площади зажгли главную новогоднюю ель Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По словам чиновника, обратный отсчет до Нового года был официально запущен. В этом году в центре Петербурга стоит ель высотой около 30 метров и размером около 12 метров. Возраст дерева – не меньше 90 лет.

Красавицу украсили в ретро-стиле. На нее повесили ретро-игрушки, 300 метров серпантина и 5000 метров гирлянд. На макушке сияет классическая пятиконечная звезда. Вокруг главной ели поставили еще 48 маленьких елочек.

По многолетней традиции после праздников елку превратят в сувениры.

Ранее мы писали, что с 21 декабря в Петербурге начнет курсировать новогодний "ДедМоробус".

Фото: пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского