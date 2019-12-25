Гигантский броненосец застрял в арке Главного Штаба на Дворцовой площади

В результате многочасовой спасательной операции удалось вызволить мутанта и отправить его к месту зимовки.

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев позабавил горожан своим очередным рассказом. На этот раз героем его рисунка стал гигантский броненосец, застрявший в арке Главного Штаба на Дворцовой площади.

Говорят, если броненосец легко проходит в арку – зима будет умеренной, если идет в обход – ждите холодов. В этот раз броненосец застрял. Написал дизайнер

В результате многочасовой спасательной операции ни один гигантский броненосец не пострадал. Мутанта удалось вызволить и отправить к месту зимовки. А горожанам остается лишь гадать, какой будет зима в Петербурге.

Какая будет зима? Придется ли расширять арку к следующему году? Не стоит ли подумать над более надежным способом температурных прогнозов? Хорошо, что мы привыкли жить в неопределенности, а то пришлось бы искать ответы на эти вопросы. Заключил Вадим Соловьев

Ранее петербургский дизайнер показал на видео, как мог бы выглядеть "гравиметрополитен".

Фото: Instagram / solovyewadim