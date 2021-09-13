Петербургский дизайнер показал на видео, как мог бы выглядеть "гравиметрополитен"

Он "вспомнил", как в детстве любил залипать на город во время полета.

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев показал на видео, как мог бы выглядеть "гравиметрополитен". На записи поезд движется по небу, словно самолет.

Я вот в детстве вообще обожал залипать на город во время полета. Прислонишься лбом к стеклу и смотришь, как внизу пролетают дома, машины, люди мельтешат. Написал дизайнер

По его словам, когда "гравиметрополитен" только появился, люди боялись вставать со своих мест и прислоняться к дверям. Однако постепенно все привыкли.

Комментаторам понравилась идея дизайнера. Однако они выразили опасения, что после появления гравитационного метро людям придется пересаживаться в гравимаршрутки.

Ранее на крыше дома в центре Петербурга "заметили" огромного паука.

Видео: Instagram / solovyewadim