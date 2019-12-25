На Дворцовой площади стартовало световое шоу в честь Дней Эрмитажа

Зрителей на главную площадь города не планируют пускать.

На Дворцовой площади в воскресенье снова стартовало световое шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа" в честь Дней Эрмитажа. Зрелище представляют в онлайн-формате, причиной тому стали коронавирусные ограничения и запрет на проведение массовых мероприятий.

На шоу собирались впускать по бесплатным электронных билетам, разделенных на сеансы, чтобы контролировать толпу зрителей. 3D–mapping спектакль собрал изображения экспонатов из коллекции музея, реплики и цитаты известных полотен, элементов декора и архитектурных деталей. Шоу скомбинировано из 3D-технологий, музыки и отрывков из художественных произведений и мемуаров героев событий.

Посмотреть трансляцию представления можно на сайте Эрмитажа. Шоу показывают с 14:00 до 23:00 по московскому времени.

Фото: Piter.tv (архив)