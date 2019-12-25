На 3D-шоу на Дворцовой площади не пустят зрителей из-за коронавируса

Зрелище покажут в онлайн-формате.

Световое шоу или 3D-mapping спектакль на Дворцовой площади состоится без зрителей. Как сообщается на официальном сайте "Дней Эрмитажа – 2020", зрелище 5-6 декабря покажут в онлайн-формате, причиной тому стали коронавирусные ограничения и запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее на шоу собирались впускать по бесплатным электронных билетам, разделенных на сеансы, чтобы контролировать толпу зрителей. 3D–mapping спектакль "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа" собрал изображения экспонатов из коллекции музея, реплики и цитаты известных полотен, элементов декора и архитектурных деталей. Шоу искусно скомбинировано из 3D-технологий, музыки и отрывков из художественных произведений и мемуаров героев событий.

Ранее мы рассказывали, что Государственный Эрмитаж намерен прибрести коллекцию из 136 портбукетов.

Фото: День Эрмитажа 2020 / "ВКонтакте"