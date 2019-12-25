Государственный Эрмитаж намерен прибрести коллекцию из 136 портбукетов

Цена собрания, в которое входят произведения искусства из Европы, США, Индии, Китая, составляет 333 тысяч евро. Продавцом является гражданин Франции.

Государственный Эрмитаж намерен приобрести коллекцию портбукетов, в которую входит 136 произведений искусства, изготовленных в Европе, России, США, Турции, Индии, Китая. Датированы они 19 – второй половиной 20 века. Это следует из закупки, размещенной Эрмитажем.

Она осуществляется у единственного поставщика. Это означает, что продавец коллекции хорошо известен российскому музею. В документации, впрочем, его личные данные не указаны. Написано только, что он гражданин Франции.

Сумма договора с ним составляет 333 тысячи евро. Эрмитаж отмечает: оценка произведений осуществляется на основании аналогий, а их стоимость соответствует ценам российского и международного антикварного рынка.

В документации дано достаточно подробное описание каждого из 136 портбукетов.

Например:

"Портбукет-брошь филигранный в виде рога с сильно загнутым концом. Тулово состоит из концентрических кругов и овалов, а горловина увенчана маленькими трехлепестковыми пальметками. На оборотной стороне булавка на замке".

Предполагается, что не позднее 30 апреля следующего года собрание прибудет в Сектор новых поступлений Эрмитажа.

Как отмечается на его официальном сайте, портбукет, предназначение которого – сохранять свежесть вставленных в него живых цветов – мог быть и украшением костюма, и самостоятельным произведением ювелирного искусства. Считается, что портбукеты появились в эпоху Людовика ХIV не только во Франции, но и в других странах.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти разработают проект реставрации фасадов одной из древнейших церквей Севера России.

Фото: hermitagemuseum.org