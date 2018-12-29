На Дворцовой площади проходит репетиция парада к 75-летию освобождения от блокады

Военные распределены по местам, которые они займу 27 января.

В Петербурге на Дворцовой площади начался прогон парада в честь 75-летия с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео подготовку пеших подразделений. Вторая репетиция для военных состоится 17 января в 15 часов дня.

Напомним, что для боевой техники также запланировано отдельное время для репетиции. Оно выбрано с учетом того, чтобы не мешать местному населению передвигаться по центральной дороге города. Спецтехника проедет не раньше 21 часа 22 января.

Фото и видео: Piter.tv