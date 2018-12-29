На Дворцовой площади отрепетируют парад к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Генеральный прогон состоится 24 января.

В Петербурге состоится репетиция парада, посвященного 75-летию годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Участники мероприятия несколько пройдут по главной площади Северной столицы, чтобы в самый ответственный момент быть в полной готовности.

По данным пресс-службы Западного военного округа, первые две репетиции будут пешими, а остальные - с использованием боевой техники. Впервые тренировка пройдет 15 января, следующая запланирована на 15 часов 17 января. Пешие расчеты промаршируют по Дворцовой.

Техника проедет по центру Петербурга 22 января в 21 час. Вечернее время выбрано не случайно, чтобы не затруднять для местных жителей передвижение по городу. Генеральная репетиция назначена на 10 утра 24 января.

Фото: Piter.tv