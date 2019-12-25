На Дворцовой площади начали подготовку к Книжному салону

На площади появится фотозона и терраса на высоте 4 метра.

Дворцовую площадь начали готовить к проведению Книжного салона. Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на декорирование площади с 9 мая.

Вице-губернатор Борис Пиотровский пообещал рассказать о программе мероприятия и гостях в ближайшее время. Напомним, книжный салон пройдет с 19 по 22 мая.

На Дворцовой площади установят арт-объекты, зоны отдыха, фотозоны. Там же будет книжная терраса на высоте четырех метров, с которой можно будет посмотреть на ансамбль Дворцовой площади. Книжная экспозиция расположится в павильонах недалеко от Дворцового моста. Участие для издательств будет бесплатным.

В дни проведения салона на Дворцовой будет работать "Литературная почта".

Фото: Борис Пиотровский