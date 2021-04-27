Петербуржцы смогут бесплатно отправить открытку в любой город России с Дворцовой площади

Иллюстрации для открыток создадут дети.

Петербуржцы и гости города смогут бесплатно отправить открытку с Дворцовой площади в любую точку России в дни проведения Международного книжного салона. Совместный проект запустят "Петербургский дневник" и "Почта России".

Салон пройдет с 19 по 22 мая. "Литературная почта" будет работать в общественном пространстве издания, выполненном в виде гигантской электрической лампы. Такая же акция была организована в преддверии Нового года.

Иллюстрации для открыток создали дети и их родители. Они будут выполнены на литературную тему. Конкурс объявят в начале мая. По итогам проведут онлайн-голосование, в ходе которого выберут лучшие работы.



Ранее Piter.tv рассказывал, каким будет книжный салон в этом году.

Фото: Piter.tv