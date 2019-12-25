На Дворцовой площади в дни книжного салона установят арт-объекты и 4-метровую террасу

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал об изменениях, которые ждут участников и посетителей XVII Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Салон пройдет с 19 по 22 мая на Дворцовой площади. В этом году книжная экспозиция расположится в павильонах недалеко от Дворцового моста, а не в здании Главного штаба, как раньше. Его задействуют как площадку для наиболее важных мероприятий, например, пленарного заседания в день открытия мероприятия.

Для издательств-участников впервые отменят регистрационный взнос, размещать стенды в павильонах можно будет бесплатно.

Мы ищем пути поддержки книжной отрасли, которая пострадала от введенных санкций. Увеличение стоимости расходных материалов неизбежно приведет к удорожанию книг и снижению объемов продаж. Как бывший издатель, я очень хорошо понимаю последствия этого. Борис Пиотровский.

На Дворцовой площади установят арт-объекты, зоны отдыха, фотозоны. Там же будет книжная терраса на высоте четырех метров, с которой можно будет посмотреть на ансамбль Дворцовой площади.

В этом году главными темами книжного салона станут 350-летие Петра Первого, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского. Особое внимание уделят детской литературе, для нее будет отдельный павильон.

Гостями мероприятия станут Эдвард Радзинский, Юрий Поляков, Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Марина Москвина, Вера Богданова, Павел Басинский, Майя Кучерская и другие. Посетителям напоминают, что вход свободный.

Фото: сайт международного книжного салона