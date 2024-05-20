Книга о Петербурге, созданная при помощи нейросетей, будет представлена на Книжном салоне

Автор книги Юлия Иванова посвятила рассказы улицам и мостам Северной столицы.

На Международном XX Книжном салоне, который проходит на Дворцовой площади, 24 мая представят уникальное издание — "Петербург. Истории, рассказанные городом". Книга создана с использованием технологий искусственного интеллекта: нейросетей GigaChat и Kandinsky. Проект поддержали Правительство Санкт-Петербурга и Сбербанк.

Автор книги Юлия Иванова посвятила рассказы улицам и мостам Северной столицы. Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky, а GigaChat "озвучил" Петербург — в электронной версии можно послушать не только тексты, но и звуки города.

Сбер остается надежным партнером города в решении ключевых вопросов цифровой трансформации приоритетных секторов экономики, транспорта и государственного управления… Книга, появившаяся на свет благодаря использованию передовых технологий искусственного интеллекта, сделает наш город еще более открытым России и всему миру. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова, проект стал подарком ко Дню рождения Петербурга.

Петербург всегда славился уникальным сочетанием исторического наследия и инновационных подходов. Эта книга — яркий тому пример. Нейросети Сбера GigaChat и Kandinsky стали полноправными соавторами и членами редакционной коллегии, дав еще один импульс к развитию цифрового искусства. Экземпляры книги уже переданы в районные библиотеки Петербурга, чтобы прочитать ее смогли все желающие. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между Смольным и Сбербанком. Напомним, что банк активно участвует в ряде городских инициатив — от создания технохаба на Васильевском острове до внедрения "Единой карты петербуржца" и участия в развитии Высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт‑Петербург – Москва.

Фото: пресс-служба Смольного