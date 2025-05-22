Лаборатория искусственного интеллекта организована на Книжном салоне

Петербуржцев приглашают посетить два практических семинара с профессионалами индустрии.

Сегодня на Дворцовой площади стартовал XX Санкт-Петербургский Международный книжный салон. Одной из особенностей мероприятия в этом году стала специально созданная Лаборатория искусственного интеллекта, посвящённая использованию инновационных технологий в творческих сферах, пишет "Петербургский дневник".

Руководитель PR-отдела издательства "МИФ" и куратор лаборатории Вероника Суворова сообщила, что в течение четырёх дней здесь будет проводиться от двух до пяти лекций, раскрывающих применение искусственного интеллекта в формировании команд, дизайне и обработке текста.

Петербуржцев приглашают посетить два практических семинара с профессионалами индустрии. Завтра, 23 мая, в 18:00, проведёт мастер-класс специалист по стратегическому маркетингу и нейросетям, наставник по настройке ИИ в Сбербанке Михаил Неустроев. Тема занятия — "Использование искусственного интеллекта в креативных индустриях".

24 мая, в 14:00, слушателям представит доклад автор ряда популярных книг ("От Энигмы до ChatGPT", "Эффективное чтение"), методолог и исследователь Руслан Агамалиев. Он выступит с темой "Социальная природа чтения 2.0: как искусственный интеллект улучшает совместное творчество".

Ранее мы сообщили о том, что "Литературная почта" заработает на юбилейном Книжном салоне.

Фото: Правительство Петербурга (архив)