"Литературная почта" заработает на юбилейном Книжном салоне

Подготовлено пять тематических авторских открыток с портретами Ольги Берггольц, Иосифа Бродского, Сергея Есенина, Александра Твардовского и Михаила Шолохова.

XX Международный книжный салон на Дворцовой площади снова включает в свою программу площадку "Литературная почта" от издания "Петербургский дневник". Проект реализуется совместно с Почтой России и посвящен памятным датам писателей в 2025 году.

Подготовлено пять тематических авторских открыток с портретами Ольги Берггольц, Иосифа Бродского, Сергея Есенина, Александра Твардовского и Михаила Шолохова. Эти личности выбраны неслучайно, поскольку именно в 2025-м отмечается круглая дата каждого автора. В рамках акции планируется бесплатная рассылка пятнадцати тысяч открыток по всей стране.

Дизайн пространства "Литературной почты" претерпел изменения: теперь центральный элемент экспозиции — огромный абажур с узнаваемыми достопримечательностями Северной столицы, такими как Медный Всадник, Дворцовый мост и купол Исаакия. Здесь же размещены почтовое отделение, зона фотосессий и уютный уголок отдыха, оборудованный специально для удобства заполнения открыток посетителями.

Александр Вакуленко, руководитель подразделения Почты России на Северо-Западе, подчеркнул важность подобного формата общения между людьми. По его словам, обмен традиционными бумажными письмами остается актуальным способом выразить чувства и поделиться впечатлениями, особенно когда речь идет о символичных местах исторического значения.

Место расположения площадки — возле основной сцены салона, оно будет открыто ежедневно с 22 по 25 мая включительно, с 13:00 до 19:00 часов вечера.

Ранее стало известно, как будет выглядеть сцена "Петровских ассамблей".

Фото: Telegram / Пиотровский Online (архив)