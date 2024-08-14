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Концерт "В ритме лета" состоится на Дворцовой площади 20 июня
Сегодня, 19:57
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Концерт "В ритме лета" состоится на Дворцовой площади 20 июня

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На сцене выступят российские и итальянские артисты.

На Дворцовой площади 20 июня пройдет концерт "В ритме лета", который приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму. Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Петербургские сезоны", сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

На сцене выступят российские и итальянские артисты: мэтр эстрады республики Аль Бано, певица Ива Дзаникки, Женя Трофимов и группа "Комната культуры", Александра Воробьева и Григорий Чернецов.  

Концерт "В ритме лета" – это не только музыкальное событие, но и важная часть культурной дипломатии Петербурга. Для жителей и гостей города вход на концерт свободный, а это значит, что каждый может стать частью большого городского праздника.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что биометрическую регистрацию в отелях организуют для участников ПМЭФ. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: дворцовая площадь, концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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