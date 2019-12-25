Снимать фильм будет кинокомпания "Даггер Филм".

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что на Дворцовой площади снимут фильм "Аманат". Об этом сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.

Известно, что съемки на Дворцовой площади пройдут 2 марта. Закзачиком выступает кинокомпания "Даггер Филм". В сюжете история любви старшего сына имама Дагестана и Чечни Шамиля и дочери генерал-майора Елизаветы Олениной. Отношения влюбленных развиваются на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века.

В главных ролях Арслан Мурзабеков, Камиль Мурзабеков, Дмитрий Соломыкин и Андрей Соколов.

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Фото:кинопоиск, pixabay