В субботу на Дворцовой площади бесплатно выступит группа "Би-2" с симфоническим оркестром

Бесплатный гала-концерт "Би-2" на Дворцовой площади станет второй частью музыкального фестиваля «От классики до рока» в рамках ПМЭФ.

Последний день Петербургского международного экономического форума завершится выступлением рок-группы "Би-2" на Дворцовой площади. Прийти на концерт 8 июня смогут все желающие абсолютно бесплатно.

Группа выступит совместно с симфоническим оркестром под руководством заслуженного артиста России Феликса Арановского. Также "Би-2" выступит на квартирнике 6 июня, но прийти туда смогут только избранные гости.

Бесплатный гала-концерт "Би-2" на Дворцовой площади станет второй частью музыкального фестиваля "От классики до рока" в рамках ПМЭФ. Первый классический концерт пройдет 7 июня. На сцене Дворцовой площади выступят итальянский тенор Андреа Бочелли и солистка Венской оперы сопрано Аида Гарифуллина.

В прошлые годы в рамках ПМЭФ выступали Стинг и Duran Duran. ПМЭФ начался сегодня, 6 июня, и завершится 8 июня.

Видео: YouTube/ Би-2