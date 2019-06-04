На Дворцовой площади выступит итальянский оперный певец Андреа Бочелли

Выступление состоится 7 июня в рамках ПМЭФ.

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит на Дворцовой площади 7 июня. Бесплатный концерт состоится в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В этот вечер петербуржцы смогут услышать не только тенор Бочелли, но и сопрано солистки Венской государственной оперы Аиды Гарифуллиной.

Концерт будет состоять из двух частей. В первой выступят оперные певцы, вторую посвятят исполнению популярных хитов.

Начало программы в 20:00. Вход свободный.

Ранее мы писали, что на Дворцовой площади выступит группа "Би-2" с оркестром.

Видео: Instagram / andreabocellioffici