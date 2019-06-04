На Дворцовой площади выступит итальянский оперный певец Андреа Бочелли

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит на Дворцовой площади 7 июня. Бесплатный концерт состоится в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В этот вечер петербуржцы смогут услышать не только тенор Бочелли, но и сопрано солистки Венской государственной оперы Аиды Гарифуллиной.
Концерт будет состоять из двух частей. В первой выступят оперные певцы, вторую посвятят исполнению популярных хитов.
Начало программы в 20:00. Вход свободный.
Ранее мы писали, что на Дворцовой площади выступит группа "Би-2" с оркестром.
Видео: Instagram / andreabocellioffici
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