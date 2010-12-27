Подросток попал под колеса автомобиля на Дворцовой набережной

По предварительным данным, это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Утром 15-го июля на Дворцовой набережной дом 1 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. Об этом сообщил местный отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, около 9:50 "БМВ" наехал на пешехода. За рулем был молодой человек 1991 года рождения. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадал подросток 2002 года рождения. Он получил травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Убер" протаранил троллейбус у подземного перехода на Ветеранов.

Фото: М.Рафиков / domofoto.ru