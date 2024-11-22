На Дунайском проспекте в Петербурге четыре автомобиля столкнулись в пробке

Авария на путепроводе в сторону Кубинской заблокировала движение полосы.

На Дунайском путепроводе в Санкт-Петербурге в сторону Кубинской произошло столкновение четырёх автомобилей, что вызвало значительные заторы на магистрали. Об этом сообщил источник Piter.TV.

Инцидент произошёл вечером 8 октября на Дунайском проспекте, когда на путепроводе столкнулись четыре машины. Пострадавших людей не зафиксировано, однако движение в сторону Кубинской оказалось полностью заблокировано.

Авария стала причиной серьёзного затора: транспортные средства двигались с минимальной скоростью или были вынуждены остановиться. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые организуют объезд и фиксируют обстоятельства происшествия.

Обстоятельства столкновения уточняются, проводится проверка. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать длительных простоев на участке дороги.

Видео: Piter.TV