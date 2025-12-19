На Дунайском проспекте пожар уничтожил восемь автомобилей за одну ночь

Масштабное возгорание машин в Московском районе Петербурга.

В Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар, в результате которого пострадали восемь автомобилей. Возгорание зафиксировано в Московском районе города на Дунайском проспекте.

Инцидент произошёл в ночное время во дворе жилых домов. По предварительной информации, рассматривается версия умышленного поджога транспортных средств. Очаг возгорания находился в зоне парковки.

В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь полностью уничтожил салоны автомобилей марок Lexus, Hyundai, Peugeot. Также зафиксированы частичные повреждения машин Toyota, Mazda. Остальные автомобили получили термические повреждения кузова. Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. Угрозы распространения огня на здания не возникло. Пострадавших среди людей не зафиксировано.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Проводится осмотр территории, устанавливаются причины возгорания, проверяются записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщили о том, что огонь охватил балкон в квартире на проспекте Энгельса.

Фото: Piter.TV