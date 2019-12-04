Летом и осенью на "Дунайской" был сделан ремонт.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что на станции метро "Дунайская" после ремонта снова обнаружились протечки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На Дунайской продолжает из стен сочится водица, а на плитке образуются какие-то отложения. Вряд ли же нынешние технологии не позволяют добиться герметичности? очевидцы

Напомним, что ранее на станции метро "Дунайская" этим летом был сделан ремонт.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский метрополитен празднует юбилей.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк