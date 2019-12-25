На Дороге жизни появился памятник военным ветеринарам

В торжественном открытии принял участие губернатор Ленобласти.

Во вторник, 1 сентября, губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко прибыл во Всеволожский район с рабочий поездкой. В рамках визита руководитель посетил церемонию открытия нового памятного знака на 14-ом километре Дороги жизни: памятник посвящен военным ветеринарам. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отметим, что в военные годы на выбранном для мемориала месте находился пункт ветеринарного лазарета. С 15 по 31 марта 1944 года в него поступили 1 111 лошадей, 447 из которых были эвакуированы и 432 – вылечены и возвращены на поле сражений.

В общей сложности за время войны на территории Всеволожского района располагались несколько лазаретов, в том числе – отдел Ленфронта.

Глава региона отметил, что подвиг ветеринаров начали незаслуженно забывать, поэтому необходимо напомнить потомкам о героизме медиков.

Ранее стало известно, как поисковики нашли в болоте Ленобласти тело пропавшего 77 лет назад летчика.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области