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Спасатели потушили ангар на Дороге на Металлострой
Сегодня, 15:04
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Спасатели потушили ангар на Дороге на Металлострой

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Сведения о пострадавших пока не поступали.

После полудня в четверг, 4 марта, петербургские пожарные получили сообщение о возгорании в доме №5 по Дороге на Металлострой. Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, огонь охватил ангар размером 15х30 метров, постройка полыхала целиком.

Отмечается, что пламя рисковало переброситься на соседний дом. В 12.52 огнеборцы объявили дополнительный номер 1-БИС, спустя почти час пожар удалось локализовать. В тушении пожара принимали участие 11 единиц техники и 47 человек. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Ранее мы писали о том, как пять машин столкнулись на КАД около Дачного проспекта.

Фото: Piter.TV

Теги: ангар, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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