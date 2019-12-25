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На "Дороге жизни" насмерть сбили женщину
Сегодня, 8:02
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Alena_Zinovieva

На "Дороге жизни" насмерть сбили женщину

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Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В воскресенье, 26 апреля, во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.  Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, около 23:50 автомобиль сбил женщину возрастом около 40 лет.

Авария произошла на 24-м км "Дороги жизни". От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. После наезда на пешехода виновник ДТП скрылся в неизвестном направлении.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция разыскивает автомобилиста, совершившего смертельный наезд.

Ранее мы писали, что два Hyundai не поделили дорогу на перекрестке Кантемировской улицы.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, наезд на пешехода, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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