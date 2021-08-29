На Дороге Жизни петербурженка успокоила водителя Mercedes струей газового баллончика

Водитель начал влезать к соседям без повортоников, здесь он и встретил водительницу Volkswagen Polo, которая пропускать его не стала.

Накануне, 28 августа, произошло дорожное происшествие на Дороге Жизни около пересечения с Колтушским шоссе. Водительница Volkswagen Polo прыснула струей газа в лицо мужчине на Mercedes, который за несколько секунд до этого помял дверь ее машины.

Судя по кадрам видео, все началось с того момента, как мужчина встал в ряд, поворачивать с которого, согласно разметке, можно только направо, однако ему нужно было проехать прямо. Водитель начал влезать к соседям без повортоников, здесь он и встретил водительницу Volkswagen Polo, которая пропускать его не стала.

После этого мужчина начал преследовать девушку и догнал в Романовке. Он перегородил дорогу и вышел к ней "с кулаками". Водительница выходить не стала, тогда мужчина помял ее дверь ногой. В этот момент девушка открыла окно и отогнала мужчину от автомобиля струей из газового баллончика, прыснув прямо ему в лицо.

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Видео: Мегаполис

