На Дороге Жизни перевернулся автомобиль

В воскресенье, 23 февраля, стало известно о ДТП, случившемся по адресу Дорога Жизни 6в, недалеко от автозаправки.
Предполагается, что из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Из-за большой скорости автомобиль снес фонарный столб и перевернулся.
Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, которые пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее мы писали, что на КАД произошло ДТП с пострадавшими.
Видео: Piter.tv
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