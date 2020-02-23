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Arinablinova
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На Дороге Жизни перевернулся автомобиль

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Водитель не справился с управлением из-за плохой погоды.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно о ДТП, случившемся по адресу Дорога Жизни 6в, недалеко от автозаправки. 

Предполагается, что из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части.  Из-за большой скорости автомобиль снес фонарный столб и перевернулся.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, которые пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что на КАД произошло ДТП с пострадавшими.

Видео: Piter.tv

Теги: дорога жизни, дтп, не справился с управлением
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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