На Дороге Жизни перевернулся автомобиль

Водитель не справился с управлением из-за плохой погоды.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно о ДТП, случившемся по адресу Дорога Жизни 6в, недалеко от автозаправки.

Предполагается, что из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Из-за большой скорости автомобиль снес фонарный столб и перевернулся.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, которые пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что на КАД произошло ДТП с пострадавшими.

Видео: Piter.tv