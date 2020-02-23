На КАД произошло ДТП с пострадавшими

Как минимум один человек находится в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что на КАД недалеко от Софийской улицы произошло ДТП. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Из-за дождливой погоды водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел сначала в проезжающую мимо фуру, а затем в отбойник. Четверо молодых людей решили выйти из своей машины и посмотреть что произошло. Они решили встать в левом ряду, что не было правильным решением, ведь в итоге на них наехал водитель "Mitsubishi Lancer 9". Отмечается, что одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что "Hyundai" влетел в "Volkswagen" на перекрестке Белы Куна и Пражской.

Видео: Piter.tv