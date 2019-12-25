На Долгом озере в Приморском районе высадили десять деревьев

В парке Озеро Долгое в Приморском районе высадили ивы и каштаны в День благоустройства 24 апреля. Об этом рассказала пресс-служба районной администрации.
Вдоль центральной аллеи со стороны проспекта Королева появились пять 8-10-летних плакучих ив, в центральном части — пять 15-летних каштанов.
Всего в субботник в районе высадили 18 деревьев, 70 кустарников. В уборке приняли участие 16 тысяч человек. Горожане убрали 600 тыс. кв. м газонов и очистили180 фасадов.
Ранее Смольный назвал районы-лидеры Дня благоустройства.
Фото: gov.spb.ru
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