На Долгом озере в Приморском районе высадили десять деревьев

В субботнике приняли 16 тыс. жителей Приморского района.

В парке Озеро Долгое в Приморском районе высадили ивы и каштаны в День благоустройства 24 апреля. Об этом рассказала пресс-служба районной администрации.

Вдоль центральной аллеи со стороны проспекта Королева появились пять 8-10-летних плакучих ив, в центральном части — пять 15-летних каштанов.

Всего в субботник в районе высадили 18 деревьев, 70 кустарников. В уборке приняли участие 16 тысяч человек. Горожане убрали 600 тыс. кв. м газонов и очистили180 фасадов.

Ранее Смольный назвал районы-лидеры Дня благоустройства.

Фото: gov.spb.ru