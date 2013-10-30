Смольный назвал районы-лидеры Дня благоустройства

Более 180 тысяч горожан пришли на субботники.

Сегодня, 24 апреля, в Петербурге прошел День благоустройства города. На большой субботник пришли 180 тысяч жителей Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Лидерами Дня благоустройства по количеству участников стали два района - Московский и Приморский. В каждом из них на субботник пришли по 15 тысяч человек. В тройку "заботливых районов" вошел и Фрунзенский: убрать территорию от мусора здесь явились чуть меньше 15 тысяч граждан.

В общегородской работе по уборке территории поучаствовали 55 тысяч школьников, около 8 тысяч студентов, 2 тысячи курсантов и свыше 2 тысяч военных. Пришли обустроить улицы, парки и сады города на Неве 7,5 тысяч госслужащих.

Фото: pixabay