На Добролюбова водитель автомобиля напал на велосипедиста

Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Признавашки" в соцсети "ВКонтакте", накануне на проспекте Добролюбова произошло столкновение между водителем иномарки Toyota и велосипедистом. Пользователи заявили, что драка произошла у дома №3 около 16:40 в среду, 15 мая.
"Водитель, очевидно спортсмен, долго избивал велосипедиста, потом сходил в машину за баллончиком и долго распылял велосипедисту в лицо. Потом взял велосипед и закинул далеко на середину дороги под колеса других машин.После этого сел в свою машину и быстро уехал"
- отметили анонимные авторы поста.
В комментариях пользователи отметили, что велосипедисты часто создают помеху водителям на дороге. Из-за этого поведение автолюбителя им показалось соответствующим ситуации.
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Фото: "Признавашки ДТП и ЧП"
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