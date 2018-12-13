На Добролюбова водитель автомобиля напал на велосипедиста

Обстоятельства инцидента уточняются.

Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Признавашки" в соцсети "ВКонтакте", накануне на проспекте Добролюбова произошло столкновение между водителем иномарки Toyota и велосипедистом. Пользователи заявили, что драка произошла у дома №3 около 16:40 в среду, 15 мая.

"Водитель, очевидно спортсмен, долго избивал велосипедиста, потом сходил в машину за баллончиком и долго распылял велосипедисту в лицо. Потом взял велосипед и закинул далеко на середину дороги под колеса других машин.После этого сел в свою машину и быстро уехал" - отметили анонимные авторы поста.

В комментариях пользователи отметили, что велосипедисты часто создают помеху водителям на дороге. Из-за этого поведение автолюбителя им показалось соответствующим ситуации.

Ранее Piter.TV сообщал о новых ограничениях движения в Петербурге.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП"