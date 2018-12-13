Движение по Дальневосточному проспекту в Петербурге будет ограничено

Распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта затронут и другие улицы в городе.

Как сообщила пресс-служба ГАТИ Петербурга, в связи с производством работ по ремонту дороги движение транспорта по участку Дальневосточного проспекта от Зольной улицы до улицы Антонова-Овсеенко будет ограничено. Неудобства для водителей ожидаются с 17 мая по 10 июля.

Ночью с 1 по 6 июня для ремонта дорог будут ограничивать движения и на перекрестках. На пересечении Дальневосточного и Коллонтай - 1 июня (с полуночи до 7:00), с 4 по 5 июня (с 22:00 04.06 до 5:00 05.06) и 6 июня (2 - 5:00). На перекрестке Дальневосточного и Зольной улицы с закрытием проезда - 2 июня (с полуночи до 7:00). Движение транспорта по Зольной улице в створе Дальневосточного проспекта будет закрыто в ночь с 3 на 4 июня (с 22:00 до 5:00).

С 18 по 27 мая будет ограничено движение транспорта по Полюстровскому проспекту у дома №60, лит. Б. Причиной ограничений стало производство работ по прокладке газопровода.

Из-за прокладки канализации с 18 по 26 мая ограничивается движение транспорта на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной Карповки.

По причине работ по реконструкции теплосети с 18 по 30 мая ограничивается движение транспорта на пересечении Искровского проспекта и улицы Дыбенко.

По причине ремонта дорожного покрытия с 18 по 31 мая ограничивается движение транспорта на участке ул. Фрунзе от пл. Стругацких до пр. Юрия Гагарина. Работы затронут перекресток с ул. Ленсовета и от Варшавской ул. до пл. Братьев Стругацких.

Движение будет закрыто с 1 по 2 и с 8 по 9 июня. Маршрут объезда - Бассейная ул., пр. Юрия Гагарина, ул. Гастелло. После этого в промежуток с 3 по 7 июня и с 10 по 26 июня движение будет вновь ограничено.

В связи с продолжением работ по прокладке электрокабеля с 19 по 27 мая будет закрыто движение транспорта по улице Глухой Зеленина от Большой Зелениной до Резной улицы.

На участках улицы Большой Зелениной от Барочной до Глухой Зеленина и Барочной от Петрозаводской до Большой Зелениной движение будет ограничено.