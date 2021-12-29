На Днепропетровской улице установили табличку деду Довлатова

Только спустя 20 лет Сергей Довлатов смог реабилитировать имя предка.

Памятную табличку в честь репрессированного дедушки Довлатова Исаака Мечика установили на стене дома № 3 на Днепропетровской улице. Об этом сообщили в организации "Последний адрес".

Известно, что для репрессированного Исаака Мечника, который был родственником известного автора, Днепропетровская улица стала последним адресом. В сборнике "Наши" Довлатов часто вспоминал о своем дедушке. Известно, что в 1937 году мужчину арестовали, обвинив в шпионаже. Его ждал расстрел. Только спустя 20 лет Сергей Довлатов смог реабилитировать имя предка.

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Фото: Piter.tv