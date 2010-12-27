В день ВДВ мужчина забил насмерть приятеля и сел на девять лет

Смерть пострадавшего наступила в реанимации от травмы груди со множественными переломами.

Петербуржца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть, приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Петербурга.

По данным суда, в 2018 году во время празднования дня ВДВ, между обвиняемым и потерпевшим возникла ссора, так как погибший оскорбил своего приятеля. Обвиняемый набросился на знакомого и сильно избил его. После драки потерпевший скончался в реанимации.

Смерть наступила в реанимации от травмы груди со множественными переломами.

Ранее на Piter.TV: Жительница Ленобласти пойдет под суд за избиение 3-летней малышки молотком для мяса.

Фото: Piter.TV.