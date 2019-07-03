На Дыбенко инспекторы задержали бодрого водителя с гашишем

Теперь 52-летний уроженец Азербайджана может стать фигурантом уголовного дела.

В Невском районе Петербурга днем 18 марта сотрудники ГИБДД задержали бодрого водителя, в машине которого нашли наркотики. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Около 14:15 на улице Дыбенко инспекторы остановили автомобиль "Хендай", так как он был чрезмерно затонирован. В машине водительской двери были найдены два свертка с неким веществом и электронные весы со следами частого использования.

Экспертиза показала, что в свертках был гашиш. Теперь 52-летний уроженец Азербайджана может стать фигурантом уголовного дела, пока что он получил лишь штраф за тонировку.

Ранее в Ленобласти у пассажирки BMW нашли 200 граммов наркотиков.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор.