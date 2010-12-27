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На Дыбенко рабочего насмерть придавило бетонной плитой
Сегодня, 13:11
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Cherepanov

На Дыбенко рабочего насмерть придавило бетонной плитой

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Трагедия произошла на строительной площадке у дома №8.

Рабочего насмерть придавали бетонной плитой на строительной площадке у дома №8 по улице Дыбенко в Невском районе Петербурга. Трагедия произошла 2 июля, сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина 1985 года рождения работал в ООО "ЭЦ СП". Его труп отправили в морг для судебно-медицинского исследования. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведение строительных или иных работ". Следственный комитет проводит проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на "Сортавале" рабочий погиб под катком.

Фото: Pixabay

Теги: невский район, рабочий, смерть, строительство, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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