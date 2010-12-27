На Дыбенко рабочего насмерть придавило бетонной плитой

Трагедия произошла на строительной площадке у дома №8.

Рабочего насмерть придавали бетонной плитой на строительной площадке у дома №8 по улице Дыбенко в Невском районе Петербурга. Трагедия произошла 2 июля, сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина 1985 года рождения работал в ООО "ЭЦ СП". Его труп отправили в морг для судебно-медицинского исследования. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведение строительных или иных работ". Следственный комитет проводит проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на "Сортавале" рабочий погиб под катком.

Фото: Pixabay