На "Сортавале" рабочий погиб под катком

Водитель катка наехал на рабочего при подаче заднего хода. Полиция проводит проверку.

На 118-ом километре трассы "Сортавалы" в Приозерском районе рабочего утренней смены задавил каток. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Петербурга и области.

Во время работ водитель катка при подаче заднего хода наехал на рабочего, который скончался на месте от полученных травм. Полиция проводит проверку.

Автомобильная дорога "Сортавала" соединяет Петербург с трассой "Кола". К осени 2019 года планируется запустить обновлённый участок до 215-го километра.

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