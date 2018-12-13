В Карелии "Ласточка" столкнулась с грузовиков

Водитель "Ласточки" увидел грузовик, после чего попытался экстренно остановить пассажирский состав. Одна из-за сравнительно маленького расстояния и чрезвычайно большой скорости попытки оказались тщетны. Случилась авария.

Сегодня, в пятницу, третьего мая, примерно в девять часов утра и тридцать восемь минут на перегоне Элисенваара – Яккима Октябрьской железной дороги случилась авария. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Грузовик "Урал" совершил выезд на железнодорожные пути перед надвигающимся электропоездом №821 "Ласточка". На месте ДТП исправно работал предупреждающий светофор, шлагбаум был опущен. Переезд управляется автоматически, без дежурного работника, сообщили в ОЖД.

Водитель "Ласточки" увидел грузовик, после чего попытался экстренно остановить пассажирский состав. Одна из-за сравнительно маленького расстояния и чрезвычайно большой скорости попытки оказались тщетны. Случилась авария. Всего пострадали 3 человека.